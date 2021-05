https://it.sputniknews.com/20210519/verona-genitori-discutono-sulla-scuola-per-il-figlio-il-giudice-lascia-scegliere-l11enne-11181799.html

Verona: genitori discutono sulla scuola per il figlio, il giudice lascia scegliere l'11enne

Un bambino di 11 anni è finito davanti al giudice dopo che i genitori non riuscivano accordarsi su quale scuola media far frequentare al figlio.

Il fatto è accaduto a Verona, dove il tribunale tramite il collegio presieduto dal giudice Lara Ghermandi ha fatto decidere a un bambino di 11 anni quale scuola media frequentare, come riporta il Corriere del Veneto.La vicenda ha avuto inizio perché i genitori del bambino, separati, non riuscivano a mettersi d'accordo su quale fosse la scuola migliore per il figlio. Il padre voleva iscrivere il figlio in una scuola privata, giustificando la scelta con la possibilità per il bambino di fare tempo pieno ed essere occupato anche il pomeriggio.La scelta sarebbe ricaduta sull'istituto privato anche "per l'elevata qualità dell'offerta formativa e dei docenti anche sotto il profilo della cura per le lingue straniere, sia per l'attenzione per la didattica a distanza, assicurata in modo pieno e tempestivo fin dall’inizio dell'emergenza pandemica in corso".Per la madre invece era necessario che il figlio frequentasse una scuola pubblica perché entrambe le sorelle maggiori avevano frequentato il suddetto istituto e perché quest'ultimo era vicino alla loro abitazione.La decisione del giudiceI giudici della Prima sezione civile di Verona hanno affermato come entrambe le opzioni fossero valide e per risolvere la questione ha interpellato il diretto interessato. Quest'ultimo, dopo averne discusso con i genitori ed aver visitato entrambi gli istituti, ha espresso al giudice la volontà di frequentare una scuola pubblica per "rimanere in contatto con i compagni delle elementari" e per avere la possibilità di raggiungere l'istituto in autonomia.

