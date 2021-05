https://it.sputniknews.com/20210519/usa-aperta-indagine-penale-contro-la-trump-organization-11170157.html

USA, aperta indagine penale contro la Trump Organization

All'epoca della sua presidenza il tycoon aveva definito le indagini come politicamente motivate e le aveva bollate come "caccia alle streghe". 19.05.2021, Sputnik Italia

L'ufficio del procuratore generale di New York ha informato martedì la Trump Organization che l'indagine sugli affari di quest'ultima è diventata di tipo penale.L'ufficio di Letitia James, il procuratore generale di New York, lavorerà con l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Cy Vance, poiché quest'ultimo ha avviato un'indagine penale sulla società privata di Trump, prendendo in analisi quella che viene definita "una condotta criminale possibilmente estesa e prolungata", che va dall'evasione fiscale alla frode assicurativa e falsificazione di documenti aziendali.L'ex capo di stato americano non ha ancora commentato l'accaduto.Le indagini a carico della Trump OrganizationUn'indagine civile contro la Trump Organization è stata avviata dall'ufficio del procuratore generale di New York Letitia James nel marzo 2019 al fine di verificare se la società del tycoon avesse gonfiato in modo indebito il valore dei suoi beni nei registri finanziari.L'ufficio di James ha anche emesso mandato di comparizione ai governi locali al fine di reperire documenti su diverse proprietà della Trump Organization a Manhattan, nello stato di New York, Chicago e Los Angeles.L'ex presidente, all'epoca dell'apertura del fascicolo d'inchiesta, aveva criticato le indagini definendole "politicamente motivate".

