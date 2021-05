https://it.sputniknews.com/20210519/traffico-internazionale-di-droga-italia-usa-9-arresti-tra-catania-e-siracusa-11165058.html

Traffico internazionale di droga Italia-USA: 9 arresti tra Catania e Siracusa

Traffico internazionale di droga Italia-USA: 9 arresti tra Catania e Siracusa

Tra le persone ricollegabili all'associazione a delinquere ci sono anche cinque medici. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T07:42+0200

2021-05-19T07:42+0200

2021-05-19T07:42+0200

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10254761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec84aa49c2963d57999688dd1dd95077.jpg

Gli agenti della Polizia di Siracusa, in collaborazione con i finanzieri aretusei e di Catania stanno effettuando in queste ore ad un'operazione, denominata "Fast shipping", volta a contrastare il traffico internazionale di stupefacenti.I militari stanno infatti eseguendo un'ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip su richiesta della Dda della Procura di Catania e riguardante 9 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga.Tra di loro ci sarebbero anche cinque medici, che sarebbero stati coinvolti a loro volta nelle attività illecite.Nei giorni scorsi a Trapani era stato arrestato un cittadino statunitense che era giunto in Italia con il suo jet privato, a bordo del quale erano stati trovate diverse armi e droga.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, mondo