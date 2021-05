https://it.sputniknews.com/20210519/toyota-ferma-due-stabilimenti-in-giappone-causa-mancanza-di-materie-prime-11177218.html

Toyota ferma due stabilimenti in Giappone causa mancanza di materie prime

La casa automobilistica giapponese Toyota interromperà temporaneamente la produzione in due stabilimenti in Giappone a causa della carenza di semiconduttori... 19.05.2021, Sputnik Italia

La società automobilistica a lo stop di otto giorni, dal 7 al 22 giugno, nello stabilimento di Iwate, nonché nello stabilimento di Miyagi, per tre giorni a partire dal 9 giugno.Mancano i semiconduttoriE' la prima volta in cui Toyota ricorre a tali misure nelle sue strutture in Giappone, mentre lo aveva già fatto in USA.In precedenza altri costruttori automobilistici nipponici avevano sospeso l'operatività di alcuni impianti per la carenza di semiconduttori.Subaru ha interrotto la produzione in Giappone e nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti, e in seguito ha chiuso tre delle sue fabbriche nella prefettura di Gunma, in Giappone, per diversi giorni. Honda ha interrotto la produzione nei suoi stabilimenti in USA e Canada e ha fermato la produzione nell'impianto di Swindon, in Inghilterra.I ritardi nelle consegne di semiconduttori sono dovuti al fatto che i produttori non riescono a reggere il ritmo della ripresa dell'industria automobilistica dopo il calo nella domanda di automobili, provocato dalla pandemia del coronavirus.

