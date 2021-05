https://it.sputniknews.com/20210519/test-con-gas-e-idrogeno-per-lacciaio-green-i-primi-passi-di-snam-rina-e-giva-11182312.html

Test con gas e idrogeno per l’acciaio green. I primi passi di Snam, Rina e Giva

L’esperimento, il primo a livello mondiale, è stato realizzato con successo nello stabilimento di Rho e apre le porte alla transizione energetica. 19.05.2021, Sputnik Italia

L’acciaio sostenibile sta iniziando a muovere i suoi primi passi. Lo dimostra il primo test al mondo realizzato a Rho, in provincia di Milano, con una miscela di gas naturale e idrogeno al 30%. Il mix è stato usato per i processi di forgiatura nella lavorazione dell’acciaio su scala industriale. A promuovere questa prima assoluta sono state Snam, che ha sviluppato in prima linea il progetto, Rina, che si è occupata delle prove di laboratorio, certificazione e analisi, e il Gruppo Giva, leader della lavorazione dell’acciaio che ha messo a disposizione l’impianto, come spiegano le società in una nota e in un tweet.Il testPer la sperimentazione è stato impiegato il mix di idrogeno e gas per riscaldare i forni dell’impianto di Forgiatura A. Vienna. Il test ha avuto successo ed è il frutto di un anno di studi ed esperimenti. La miscela di metano e idrogeno è stata fornita da Sapio, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di gas industriali e medicinali.Per questo motivo secondo l’Ad questa sperimentazione “è una tappa propedeutica alla progressiva introduzione di idrogeno a zero emissioni”. La filiera nazionale dell’idrogeno, parte integrante del progetto di transizione energetica del nuovo ministero istituito dal governo Draghi sembra più vicina e più vicina sembra la decarbonizzazione di impianti come l’ex Ilva di Taranto. Per il presidente e ad di Rina, Ugo Salerno, il test “è la dimostrazione concreta che la filiera italiana dell’idrogeno può contribuire significativamente a decarbonizzare settori energivori e complessi come quello siderurgico”. E infine secondo Jacopo Longhi Vienna (direzione GIVA) “questo progetto quindi è solo l'inizio di un percorso che ci vedrà coinvolti per molti anni".Un mix pulito senza costi aggiuntiviSecondo le tre società per utilizzare la miscela non è stato necessario effettuare alcuna modifica all’impianto e il mix di metano e idrogeno non ha avuto impatti né sulle apparecchiature in uso (bruciatori industriali) né sulle caratteristiche del prodotto finale trattato termicamente.Il potenziale del progetto in termini di sostenibilità ambientale e competitività economica è rilevante: si stima infatti che l'utilizzo permanente di una miscela del 30% di idrogeno verde, ottenuto cioè con fonti rinnovabili, sul totale del gas consumato dai tre stabilimenti di forgiatura del Gruppo GIVA porterebbe a una riduzione delle emissioni di CO2 nell'ordine delle 15.000 tonnellate annue, l'equivalente di circa 7.500 auto. E oltre al risparmio per l’ambiente ci sarebbe anche un risparmio economico sulla CO2 emessa: circa 800.000 euro all’anno.

