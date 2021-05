Terremoto in Piemonte, la scossa in Val Susa avvertita fino a Torino

Terremoto di magnitudo 2.6 ML a 6 km di profondità rilevato alle ore 16:46 di oggi 19 maggio 2021.

Epicentro in Francia, al di là del confine italiano vicino al comune di Novalesa (TO). Risentito in media val di Susa.

Dati elaborati in automatico #terremoto pic.twitter.com/q9N7Hb4b03