Spostameno del coprifuoco, per Coldiretti l'ora in più porterà il +10% di incassi ai ristoranti

Con l’entrata in vigore il decreto legge Covid, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, è stato spostato oggi il coprifuoco dalle ore 22 alle 23. Grazie a questa misura sarà nuovamente possibile il doppio turno nei ristoranti, con la stima di un aumento minimo di incassi del 10%. Il dato emerge da un'analisi di Coldiretti."Lo spostamento di un’ora del coprifuoco è un primo importante passo verso la riapertura totale con il via libera dal 1 giugno ai pasti al coperto a pranzo e cena che consente la riapertura di circa 180mila realtà della ristorazione lungo la Penisola che non dispongono di spazi all’aperto" ha affermato Coldiretti.Spostamento del coprifuoco e turismoIl via libera sui ristoranti al chiuso e lo spostamento del coprifuoco era atteso anche per per sostenere il turismo nazionale e straniero dopo lo stop alla quarantena da Paesi Ue dell’area Schengen, da Gran Bretagna e da Israele oltre ai voli Covid free dagli Stati Uniti."Il cibo infatti è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per street food o specialità enogastronomiche, senza dimenticare i souvenir" ha spiegato Coldiretti.Benefici a tutto l'indotto agroalimentareL'intero sistema agroalimentare riuscirà beneficiare delle misure adottate con il nuovo decreto, dopo un anno dove un milione di chili di vino e cibi sono rimasti invenduti dall’inizio della pandemia a causa dello stop alla ristorazione.Ieri Filiera Italia ha sottolineato la necessità, nonostante le riaperture, di continuare a sostenere le attività di ristorazione e bar che sono state colpite dalla pandemia.

