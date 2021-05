https://it.sputniknews.com/20210519/sono-troppo-felice-per-stare-fermo-golden-retriever-e-pazzo-di-gioia---video-11180386.html

Sono troppo felice per stare fermo! Golden Retriever è pazzo di gioia - Video

Alcuni cani possono eccitarsi un po 'troppo e può essere difficile tenerli calmi, ma questo cucciolo porta il tutto su un altro livello. 19.05.2021, Sputnik Italia

In questa simpatica sequenza filmata un cucciolo di Golden Retriever corre per una stanza come un pazzo! Sarà forse stato un'odore, oppure un rumore particolare? Chi può dirlo, fatto sta che il quadrupede non riesce proprio a stare fermo!

