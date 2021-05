https://it.sputniknews.com/20210519/sicilia-eruzione-dello-stromboli-con-lava-e-lapilli-11184703.html

Sicilia, eruzione dello Stromboli con lava e lapilli

Il vulcano Stromboli ha eruttato nella giornata di oggi, con un boato avvertito da turisti e residenti e accompagnato da una colonna di fumo. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T21:27+0200

2021-05-19T21:27+0200

2021-05-20T21:43+0200

A poche ore dall'eruzione dell'Etna, anche il vulcano di Stromboli ha provocato uno spettacolo di fumo e lava eruttando nella giornata di oggi. Insieme al lancio di lapilli e lava incandescente, la colata scendendo a mare lungo la sciara di fuoco ha provocato una frana.La sciara di fuoco è una zona desertica dell'isola. Il boato dell'eruzione è stato comunque udito da turisti e residenti.L'attività intensa dello Stromboli registrata negli ultimi giorni è seguita dai vulcanologi dell'Ingv e della protezione civile. A partire dalle ore 14.47 di oggi le reti di monitoraggio hanno iniziato a registrare un'incremento dell'attività esplosiva che alcuni minuti dopo si è tradotto in un flusso piroclastico che ha raggiunto la linea di costa sviluppandosi in mare per oltre 1 km e producendo una nube di cenere che ha raggiunto un'altezza stimata di circa 1.5-2 km s.l.m.Altri flussi piroclastici minori sono stati registrati dalle ore 15:02 e sino alle 15:35 circa.Sindaco di Lipari: situazione sotto controllo"Al momento non si registrano danni a cose o a persone, la situazione è sotto controllo" ha affermato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, da cui dipende in senso amministrativo Stromboli.Il primo cittadino ha dichiarato di essere in stretto contatto con il Centro operativo, il dipartimento di Protezione civile regionale, la sala operativa e la Prefettura di Messina. Sul posto sono inoltre attivi i gruppi di Protezione Civile comunale e i Vis-Volontari Isola di Stromboli.Nella notte di oggi il cratere di Sud Est del vulcano Etna, già attivo nelle scorse settimane, si è risvegliato ed ha proseguito fino al mattino.

