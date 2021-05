https://it.sputniknews.com/20210519/sea-watch-archiviata-linchiesta-su-carola-rackete-11180930.html

Sea Watch, archiviata l'inchiesta su Carola Rackete

Per i legali della "capitana" della nave ong con l'archiviazione il giudice di Agrigento ha riconosciuto il diritto di salvare vite umane in mare. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T18:51+0200

la vicenda della sea watch 3

migranti

italia

Si è ufficialmente conclusa con l'archiviazione l'inchiesta su Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arresta due anni fa per resistenza e violenza contro una nave da guerra, dopo aver forzato il blocco di una motovedetta per portare i migranti a Lampedusa. La gip di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta del procuratore Luigi Patronaggio che aveva chiesto di non processare l'attivista tedesca. Lo stesso magistrato che ne aveva disposto la scarcerazione, adesso scrive la parola fine alla vicenda. Per i legali della Rackete si tratta di un successo con cui si volta pagina in materia di salvataggi in mare. La procura scrive nero su bianco che la comandante avrebbe agito perché aveva il "dovere di portare i migranti in un porto sicuro", non potendo più garantire la sicurezza a bordo delle 42 persone soccorse 17 giorni prima. L'archiviazione dell'inchiesta è stata commentata con una nota della ong Sea Watch Italia pubblicata su Twitter,La vicenda della Sea Watch 3La Capitana della Sea Watch 3 è diventata celebre per un braccio di ferro con l'ex ministro degli Interni Matteo Salvini per lo sbarco di 42 migranti salvati il 12 giugno 2019 a bordo di un gommone al largo della Libia. Dopo 17 giorni di navigazione la Rackete è riuscita ad approdare sull'isola di Lampedusa dopo aver forzato un blocco in mare, durante il quale è stata speronata una motovedetta della Guardia di Finanza. Subito dopo il suo arrivo sulla terraferma la comandante della Sea Watch era stata arrestata.

