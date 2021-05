https://it.sputniknews.com/20210519/scienziati-spagnoli-analizzeranno-il-dna-di-colombo-per-scoprire-se-era-italiano-o-no-11179944.html

Scienziati spagnoli analizzeranno il DNA di Colombo per scoprire se era italiano o no

Le origini di Colombo rimangono tuttora uno di quegli interrogativi della storia, al quale finora non si è dato risposta esatta. Secondo la teoria ufficiale Colombo era genovese, ma negli ultimi anni molte altre ipotesi hanno messo in discussione questa apparente verità: Colombo sarebbe potuto provenire da Spagna, Portogallo, Croazia o addirittura dalla Polonia.Nel 2003 nella Cattedrale di Siviglia è stata estratta una parte dei resti del navigatore. Da quel momento il campione è stato conservato nell'Università di Granada. Quest'anno Jose Antonio Lorente, professore di Medicina Legale, condurrà l’analisi dei resti.L'inizio delle analisi sarà preceduto da una riunione di sostenitori di diverse teorie riguardo le origini di Cristoforo Colombo. Gli studiosi presenteranno le loro argomentazioni e i risultati delle ricerche, che il professore Lorente avrà in seguito a disposizione. Su questa ricerca verranno girati un film e una mini docuserie.

