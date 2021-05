https://it.sputniknews.com/20210519/riaperture-pregliasco-qualche-rischio-lo-abbiamo-preso-scelta-politica-11174190.html

Riaperture, Pregliasco: "Qualche rischio lo abbiamo preso, scelta politica"

Riaperture, Pregliasco: "Qualche rischio lo abbiamo preso, scelta politica"

Entra in vigore da subito il decreto riaperture che prevede nuove regole per la progressiva ripartenza delle attività e l'eliminazione del coprifuoco. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T12:15+0200

2021-05-19T12:15+0200

2021-05-19T12:15+0200

coronavirus

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/10369845_0:69:1201:744_1920x0_80_0_0_2eb4b64f0ef71fbd463fa2b478de2f57.jpg

Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano smorza gli entusiasmi sulle misure di ripartenza da oggi vigore e avverte le riaperture continuano ad rappresentare un rischio per la ripresa dei contagi. "E' probabile che con queste aperture ci sia il rischio di un ritorno del virus. Non parliamo di una quarta ondata, ma di un recupero nel numero di casi perché aumentando la mobilità aumentano i contagi", ha dichiarato intervenendo mercoledì mattina ad Agorà su Rai3. "Qualche rischio ce lo siamo preso, la scelta è politica", ha chiosato.L'esperto, però, assicura che anche ci sarà un aumento di contagi non ci sarà una proporzionale frequenza di casi gravi. Pregliasco non si lascia andare a previsioni perché l'evoluzione della situazione attuale è legata alla capacità di trovare i casi positivi e isolarli. Sulle mascherine, però, prevede che sarà possibile togliere l'obbligo all'aperto per il mese di agosto."Si stanno attuando diverse strategie per arrivare in modo pervasivo a tutti con i vaccini", ha spiegato, sottolineando che quando "le dosi arriveranno, visto che ormai la problematica di produzione e distribuzione dovrebbe essere superata rispetto alle prime fasi, questo ci porterà, con un'alta percentuale di vaccinati, a togliere la mascherine probabilmente, come è accaduto negli Usa, all'aperto e ovviamente in spiaggia".Martedì sono stati segnalati 4.452 casi di coronavirus in 24 ore, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. Le guarigioni registrate sono 11.831 e 201 i morti certificati. Il bilancio della pandemia è di 4.167.025 casi positivi e 124.497 vittime in totale.

https://it.sputniknews.com/20210519/decreto-riaperture-in-vigore-da-oggi-le-nuove-regole-per-la-ripartenza-11173001.html

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, italia