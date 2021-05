https://it.sputniknews.com/20210519/quirinale-non-ci-sara-il-mattarella-bis-tra-otto-mesi-il-mio-mandato-termina--11175887.html

Quirinale, non ci sarà il Mattarella bis: "Tra otto mesi il mio mandato termina"

Quirinale, non ci sarà il Mattarella bis: "Tra otto mesi il mio mandato termina"

Mattarella chiude alla possibilità di un secondo incarico allo scadere, nel 2022, dell'attuale mandato. Lo ha annunciato davanti agli allievi di una scuola... 19.05.2021, Sputnik Italia

"Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi". Queste le parole con cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, toglie le speranze a quanti auspicavano in un rinnovo del mandato al Quirinale. Il presidente ha annunciato le sue intenzioni durante una visita alla scuola primaria di Roma Geronimo Stilton. L'occasione della visita è la presentazione del diario della Polizia, uno strumento che "induce a diverse riflessioni", ha affermato il presidente dedicando ai piccoli uditori una riflessione sull'uguaglianza. "C'è stato tanto tempo fa un evento che ha contribuito alla storia del mondo - ha proseguito il Presidente - e si basava su tre valori: uguaglianza, libertà e fraternità. L'uguaglianza è la base della libertà perché non c'è vera libertà senza uguaglianza ma tutte e due acquistano un valore maggiore se c'è fraternità, se c'è solidarietà tra le persone".Infine Mattarella, cogliendo l'occasione della visita in un istituto scolastico, dopo lunghi periodi di stop all'attività didattica in presenza, si è soffermato sull'importanza della riapertura delle scuole "Essere qui in questa scuola mi ha fatto pensare e voglio sottolineare una cosa: pensavo a come è importante aver riaperto le scuole, tutte le scuole, ed essere qui per sottolineare la ripresa della vita normale in Italia", ha dichiarato il presidente della Repubblica.

