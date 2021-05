https://it.sputniknews.com/20210519/milano-sgominata-la-banda-dei-rapinatori-del-buco-11171294.html

Milano, sgominata la banda dei rapinatori "del buco"

Nei prossimi giorni i criminali avrebbero compiuto un nuovo colpo tra le province di Milano e Torino. 19.05.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Milano ha fatto scattare le manette per un gruppo di criminali dediti alle rapine in banca che stavano organizzando un nuovo colpo da eseguire nei prossimi giorni tra Milano e Torino"La banda del buco", così come era conosciuta per l'utilizzo di questo particolare metodo per le proprie attività illecite, era composta da un totale di sette membri tutti di origine partenopea.Fondamentali, per incastrarli, le intercettazioni ambientali che hanno messo sulla buona strada gli inquirenti, capaci di riconoscere l'accento degli indagati e di risalire così alla loro identità.Nel mese di novembre il gruppo si era reso protagonista di un redditizio colpo in una filiale della Crédit Agricole situata nel capoluogo meneghino, La banda, scappata poi attraverso le fogne, aveva portato via quel giorno una refurtiva del valore di quasi un milione di euro. All'epoca

