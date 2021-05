https://it.sputniknews.com/20210519/migranti-allassalto-di-ceuta-madrid-schiera-la-guardia-civil-11175182.html

Migranti all'assalto di Ceuta, Madrid schiera la Guardia Civil

Continua la crisi migratoria nell'enclave spagnolo di Ceuta, dove oltre 8.000 persone sono giunte nella giornata di ieri, tra cui anche adolescenti, donne e... 19.05.2021, Sputnik Italia

Per far fronte all'emergenza migranti a Ceuta, il governo di Madrid è stato costretto a schierare l'esercito per l'impossibilità della città, che conta appena 85.000 abitanti, di gestire un quantitativo così ingente di migranti, oltre 8000, giunti ieri passando dal Marocco.Circa 200 tra poliziotti e agenti della Guardia Civil sono stati inviati sul posto per mantenere l'ordine, mentre viene segnalato che già oltre la metà dei clandestini, giunti illegalmente passando dal Marocco, sono già stati rimandati indietro.Una ritorsione del Marocco?Nelle scorse ore ha cominciato a farsi sempre più strada l'ipotesi secondo la quale l'arrivo di un così significativo numero di migranti a Ceuta sarebbe stato favorito dal Marocco, che avrebbe allentato i pattugliamenti al confine spagnolo.Tale mossa sarebbe stata attuata da Rabat per ritorsione contro la scelta di Madrid di acconsentire al ricovero in un ospedale iberico di Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario, il movimento per l'indipendenza del Sahara Occidentale considerato nemico dal Marocco.La risposta dell'UeA questo proposito, Bruxelles ha già fatto sapere, per voce del vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas, che l'Ue "non si lascerà intimidire da nessuno" sulla questione dei migranti, proprio in riferimento alla presunta ritorsione da parte di Rabat.

