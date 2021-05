https://it.sputniknews.com/20210519/le-chiavi-della-toilette-di-hitler-saranno-vendute-allasta-11158077.html

Le chiavi della toilette di Hitler saranno vendute all'asta

Le chiavi della toilette di Hitler saranno vendute all'asta

A fine maggio la nota casa d'aste britannica C&T Auctions di Ashford metterà in vendita un'insolito manufatto, ovvero le chiavi che si pensa provengano dal... 19.05.2021, Sputnik Italia

A fine maggio la nota casa d'aste britannica C&T Auctions di Ashford metterà in vendita un'insolito manufatto, ovvero le chiavi che si pensa provengano dal bagno personale di Adolf Hitler alla Cancelleria del Reich.Si stima che la base d'asta per la vendita delle chiavi sarà pari a £ 200-300. Prima di finire alla C&T Auctions, esse erano proprietà del defunto Reg Palmer, che possedeva un piccolo museo privato vicino a Charring Cross, a Londra, negli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta.L'asta si terrà il 26 maggio e presenterà anche una "raffinata selezione di articoli militari" tra cui medaglie, stemmi, copricapo, uniformi e altre attrezzature di fattura tedesca.Alcuni mesi fa era stato messo all'asta il water trafugato dalla residenza privata di Adolf Hitler a Berghof, venendo poi venduto per la cifra di 18.750 dollari, pari a circa 18.000 euro.Insieme alla toilette erano poi stati aggiudicati altri oggetti facenti parte del completo da bagno del defunto dittatore nazista, tra cui anche la sua ciotola da barba, e altre amenità appartenenti alla sua amante e moglie Eva Braun.

