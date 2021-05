https://it.sputniknews.com/20210519/la-pattuglia-acrobatica-russa-strizhi-compie-30-anni-11174999.html

La pattuglia acrobatica russa "Strizhi" compie 30 anni

La pattuglia acrobatica russa “Strizhi” compie 30 anni

30 anni nel cielo: la pattuglia acrobatica russa “Strizhi” dell'Aeronautica Militare Russa celebra il suo compleanno. 19.05.2021, Sputnik Italia

È stata formata il 6 maggio 1991 sulla base del 234° reggimento aeronautico delle Guardie di Proskurov dai migliori piloti della base aerea di Kubinka vicino a Mosca. A partire dal 1967 il reggimento si specializzò in dimostrazioni e acrobazie aeronautiche. Nel 1983 i piloti del reggimento furono i primi nell'aviazione militare dell'URSS ad iniziare a padroneggiare il caccia leggero di prima linea MiG-29.Il nome Strizhi (Rondoni) fu proposto dai piloti del gruppo e poi approvato dal comando.In diversi anni il gruppo era composto da più di 25 piloti militari. Attualmente il gruppo (2° squadrone dell’aviazione presso il 237° CPAT, Centro di esposizione dell’ingegneria aeronautica Kozheduba) utilizza 6 caccia MiG-29 e MiG-29UB (da addestramento e combattimento, modello a due posti). I programmi di volo includono acrobazie di gruppo in formazione stretta di quattro o sei velivoli, acrobazie in coppia sincrona, acrobazie singole.I piloti aggiornano costantemente i loro programmi di esibizione, aggiungendo sempre nuovi elementi di acrobazia singola e di gruppo.

