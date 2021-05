https://it.sputniknews.com/20210519/il-petrolio-in-caduta-libera-wti-e-brent-perdono-oltre-il-5-11182146.html

Il petrolio in caduta libera: WTI e Brent perdono oltre il 5%

Il petrolio in caduta libera: WTI e Brent perdono oltre il 5%

I prezzi mondiali per il petrolio hanno sollecitato la discesa mercoledì sera. Il petrolio del marchio americano WTI ha perso nel prezzo più del 5%, lo si... 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T19:19+0200

2021-05-19T19:19+0200

2021-05-19T19:58+0200

petrolio

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/625/48/6254869_0:161:3229:1977_1920x0_80_0_0_88830ca78d603707de630fe5fd3b93b1.jpg

Alle 17:18 ore italiane, il prezzo dei futures di luglio per la miscela del Mare del Nord del petrolio Brent è sceso del 4,06%, a $ 65,93 al barile. Precedentemente nel corso delle contrattazioni il valore di entrambi i futures WTI era sceso di oltre il 5%. Il prezzo del greggio ha accelerato la sua caduta dopo la pubblicazione dei dati sull'aumento delle sue riserve negli USA. In particolare le riserve commerciali del petrolio negli USA nella scorsa settimana sono aumentate dello 0,3%, pari ad i 1,3 milioni di barili, per un totale di 486 milioni di barili. Il mercato del petrolio reagisce ai progressi nel negoziato sul nucleare iraniano. Alcuni investitori stanno valutando le prospettive di revoca delle sanzioni nei confronti dell'Iran, il che potrebbe portare ad un ulteriore afflusso del petrolio sul mercato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petrolio, economia