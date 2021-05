https://it.sputniknews.com/20210519/finlandia-e-svezia-unite-nelle-esercitazioni-militari-in-lapponia-11170588.html

Finlandia e Svezia unite nelle esercitazioni militari in Lapponia

La Lapponia, la provincia più settentrionale della Finlandia, sta ospitando la più grande esercitazione dell'anno per i due paesi scandinavi, denominata... 19.05.2021, Sputnik Italia

L'esercitazione vede circa 7.000 soldati, inclusi 2.000 riservisti, oltre a una task force dalla vicina Svezia. A presenziare, oltre ai reparti finlandesi, sono infatti circa 350 soldati del reggimento svedese Norrbotten.L'esercitazione è iniziata all'inizio di questa settimana al poligono di artiglieria Rovajärvi situato nei comuni di Rovaniemi e Kemijärvi. Stando a quanto riportato in un comunicato delle forze armate finlandesi, le manovre congiunte con le truppe svedesi sulla base del crescente concetto strategico di cooperazione in materia di difesa tra Finlandia e Svezia contribuirà allo sviluppo di capacità operative congiunte e al mantenimento di un quadro situazionale comune.Da parte loro, le forze armate di Stoccolma hanno precisato che Northern Forest 2021 si concentrerà su esercitazioni di tiro, con un'enfasi particolare sul continuo sviluppo delle capacità di comando, sulla collaborazione tra il personale, sulle funzioni e sul supporto del paese ospitante.Il 24 maggio avrà invece inizio la seconda fase delle manovre, quella delle esercitazioni sul campo, che avranno luogo a Rovajärvi, Sodankylä e Kittilä e si concluderanno il 2 giugno.A causa dell'annullamento delle esercitazioni militari nel 2020 e all'inizio di quest'anno, le forze armate finlandesi hanno sottolineato che la Northern Forest 21 è stata organizzata nel rispetto di rigorose misure di sicurezza.Le truppe sono state divise in piccole unità che non si incontrano. L'ampia area di esercitazione di oltre 1.000 chilometri quadrati rende facile il dispiegamento delle truppe con intervalli.Le collaborazioni militari tra Stoccolma e HelsinkiSvezia e Finlandia hanno principi di politica di sicurezza simili e negli ultimi anno stanno cercando di estendere la loro già vasta cooperazione in materia di difesa. Dal 2015, la Svezia ha collaborato pesantemente con la Finlandia sia a livello bilaterale che all'interno dei forum multilaterali esistenti come la cooperazione per la difesa nordica Nordefco, l'UE, l'ONU e la NATO, nonostante entrambe le nazioni abbiano finora rinunciato all'alleanza del Nord Atlantico.

