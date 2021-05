https://it.sputniknews.com/20210519/eurovision-2021-la-classifica-della-prima-serata-chi-si-e-qualificato-per-la-finale-11171403.html

Eurovision 2021, la classifica della prima serata: chi si è qualificato per la finale

La 65° edizione dell'eurofestival è iniziata con un omaggio al maestro Franco Battiato. Chi si è classificato per la finale di sabato e chi si sfiderà giovedì... 19.05.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11171774_0:164:3061:1885_1920x0_80_0_0_c70a1410fea77213e5146a647a891664.jpg

E' iniziata martedì sera all'Ahoy Arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi la 65° edizione dell'Eurovision, la principale kermesse canora europea che quest'anno vede la partecipazione di 39 Paesi. La prima serata è iniziata con un omaggio a Franco Battiato, il cantautore di Catania scomparso proprio martedì mattina, riproponendo la sua esibizione assieme ad Alice sul palco dell'eurofestival nel 1984. Sul palco si sono sfidati gli artisti di 16 Paesi diversi per la prima semifinale, ma solo 10 si sono classificati per la finale di sabato 22 maggio: Nell'attesa della consegna dei risultati, la band italiana dei Maneskin ha presentato il brano Zitti e buoni per la finale di sabato 22 maggio. L'Italia si è infatti qualificata direttamente per la gara, assieme a Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Giovedì sera si terrà la seconda semifinale in cui si sfideranno: Le due semifinali qualificano i 20 brani che, insieme a quelle già qualificate, si esibiranno nella finale

