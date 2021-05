https://it.sputniknews.com/20210519/elezioni-roma-bertolaso-lusingato-ma-non-mi-candido-11179321.html

19.05.2021

No secco di Guido Bertolaso alla possibilità di una sua candidatura al Campidoglio. "Il mio futuro prossimo è già scritto lontano da Roma", scrive chiaro e tondo l'ex consulente della Lombardia su un post di Facebook, chiudendo ogni spiraglio a quanti lo consideravano il candidato di punta del centrodestra per la successione a Virginia Raggi."Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea", scrive nel post, specificando di aver chiarito la sua intenzione fin dal suo arrivo in Lombardia, all'inizio di febbraio. La critica a Virginia RaggiNell'argomentare le ragioni del suo rifiuto, Bertolaso ha scagliato una frecciata nei confronti della sindaca Virginia Raggi e della sua amministrazione che ritiene la peggiore "dai tempi di Romolo e Remo". No al totocandidatiChe quello di Bertolaso sia un "punto e basta" emerge chiaramente dalle parole che decide di utilizzare a conclusione del suo post, chiedendo di non essere più chiamato in causa. sull'argomento candidature. Solo due giorni fa il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani puntava a Bertolaso per sbaragliare alle elezioni e conquistare il Campidoglio. Adesso il centrodestra dovrà mettersi alla ricerca di un altro candidato che metta d'accordo tutti.

