Covid, Speranza: in arrivo il 28 maggio l'ok dell'Ema per Pfizer a giovani 12-15 anni

Il ministro della salute ha affermato che l'Ema dovrebbe rilasciare l'autorizzazione per questa fascia d'età. Al momento il vaccino Pfizer è previsto a partire... 19.05.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza, nell'interrogazione tenutasi alla Camera dei Deputati, che è previsto per fine mese il rilascio da parte dell'Ema dell'autorizzazione al vaccino Pfizer nei giovani di età dai 12 ai 15 anni."Si prevede che il 28 maggio l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri dai 18 [...] è un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico" ha dichiarato Speranza.Quest'ultimo ha poi aggiunto di essere in attesa delle decisioni dell'Ema anche per avere maggiori informazioni sulla somministrazione del vaccino alle suddette fasce d'età.Campagna vaccinale ora focus sulle generazioni più giovaniIl ministro Speranza ha poi aggiunto che ad oggi un terzo degli italiani ha avuto una prima dose somministrata con oltre 28,5 milioni di dosi inoculate, dato importante che segnala la necessità di dirigersi verso la vaccinazione delle altre generazioni."Abbiamo protetto nel nostro piano in primis le fasce più deboli, i fragili, gli anziani, le persone che incontrando il virus potevano avere un rischio più alto. Oggi si pone con grande attualità il tema di andare chiaramente anche alle altre generazioni" ha sottolineato Speranza, concludendo che sono previste per il mese di giugno circa 20 milioni di dosi a disposizione.Nei giorni scorsi negli Usa l'Fda ha annunciato che estenderà l'autorizzazione all'uso di emergenza del vaccino Pfizer negli adolescenti a partire dai 12 anni.

