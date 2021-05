https://it.sputniknews.com/20210519/covid-lo-studio-che-scagiona-la-scuola-non-influisce-su-contagi-11180053.html

Covid, lo studio che scagiona la scuola: non influisce su contagi

Uno studio epidemiologico pubblicato sul Lancet nei mesi scorsi, mostrava un basso coinvolgimento delle scuole nella diffusione del rischio. Una delle autrici... 19.05.2021, Sputnik Italia

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet ha scagionato le scuole dal ruolo di amplificatori dei contagi e dimostrato come le chiusure potevano essere evitate. Proprio per questa ragione, sostiene una delle ricercatrici che ne hanno preso parte , lo studio ha ricevuto aggressioni "molto pesanti". Sara Gandini, direttrice del Dipartimento di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) Milano, ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus ha spiegato i risultati ottenuti:Lo studio, pubblicato a metà marzo dopo la revisione alla pari, utilizza i dati forniti dal ministero dell'Istruzione e dal sistema di tracciamento scolastico della regione Veneto per comparare i contagi accertati all'interno degli istituti all'incidenza di casi nella popolazione in generale per fascia d'età. Alla luce di questi risultati "le scuole non dovevano essere chiuse per così tanto tempo", prosegue la Gandini. Scuola, un anno a singhiozzoL'attività didattica è ripartita il 26 aprile per la maggior parte degli studenti italiani dopo quasi un anno di stop ad intermittenza, durante il quale le lezioni in presenza si sono alternate alla didattica a distanza. Le linee guida elaborate dall'ex ministra Lucia Azzolina, non hanno impedito la chiusura degli istituti nei momenti più critici della seconda e terza ondata di contagi.

