Covid, l'Austria esce dal lockdown dopo quasi 7 mesi

Tra le attività che riaprono a partire da oggi figurano bar, cinema, teatri e ristoranti. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T15:05+0200

Al termine di un periodo di lockdown durato quasi sette mesi, la giornata odierna segna per l'Austria la ripartenza.L'allentamento delle misure restrittive voluto dal governo di Vienna prevede infatti la riapertura di alberghi, bar campi sportivi, palestre e ristoranti, ma anche di cinema e teatri. Novità anche per i supermercati, per i quali decade l'obbligo di chiusura alle 19 e che possono restare aperti anche di sera.Pass vaccinaleResta inoltre l'obbligo di test negativo per tutti i settori menzionati, con 24 ore di validità per i tamponi nasali fai date, 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i PCR.Per le persone vaccinate entra inoltre in vigore una sorta di greenpass, valido a partire dal 22esimo giorno dopo la somministrazione e valido per un periodo di tre mesi per coloro che hanno ricevuto una dose, mentre chi ha concluso il ciclo vaccinale gode di piena libertà per 9 mesi.Il Covid-19 in AustriaAd oggi sono circa 638.000 i casi di infezione da Covid-19 registrati in Austria dall'inizio dell'emergenza sanitaria.Complessivamente sono state 10.499 le vittime confermate dalle autorità sanitarie di Vienna, a fronte di oltre 619.000 guarigioni.

