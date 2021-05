https://it.sputniknews.com/20210519/covid-in-india-record-di-morti-piu-di-4500-in-un-giorno-11173740.html

Covid in India, record di morti: più di 4.500 in un giorno

La nuova ondata di contagi rallenta ma non accenna a diminuire il numero di morti, che da fine aprile è superiore ai 3.000 decessi giornalieri per coronavirus. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T11:45+0200

2021-05-19T11:45+0200

2021-05-19T11:46+0200

india

mondo

Mercoledì mattina l'India ha riportato 4.529 nuovi decessi correlati al Covid-19, il più alto numero di morti giornaliere che il paese abbia registrato dall'inizio della pandemia, secondo i dati della John Hopkins University.Per la prima volta il livello dei decessi supera 4.500 morti giornaliere, che portano il bilancio totale delle vittime di Covid-19 a 283.248. E' dal 28 aprile che ogni giorno muoiono in India più di 3.000 persone a causa della pandemia. Il paese dell'Asia meridionale ha segnalato 267.334 nuovi casi di Covid-19 mercoledì. Il dato è in controtendenza rispetto ai contagi che retrocedono per il terzo giorno consecutivo al di sotto dei 300.000 casi al giorno nel mezzo di una devastante seconda ondata di infezioni.Il conteggio di mercoledì porta il numero totale di casi confermati del paese a 25.496.330, secondo il ministero della salute indiano.Ad oggi, in India sono state somministrate 185,7 milioni di dosi di vaccino, con 1.279.896 colpi registrati martedì, secondo il ministero della salute. L'epidemia è in una fase di rallentamento in tutto il mondo, con i casi che sono diminuiti complessivamente del 12% rispetto alla settimana precedente. L'Europa ha registrato il calo più netto, con il 26% di casi in meno nella settimana precedente. A livello globale il Covid-19 ha giù provocato oltre 3,3 milioni di vittime.

india

