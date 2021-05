https://it.sputniknews.com/20210519/coprifuoco-meloni-totalmente-inutile-va-abolito-subito-11172201.html

Coprifuoco, Meloni: "Totalmente inutile, va abolito subito"

Coprifuoco, Meloni: "Totalmente inutile, va abolito subito"

Le dichiarazioni della Meloni arrivano all'indomani dell'annuncio da parte della cabina di regia dei progressivi allentamenti sul coprifuoco. 19.05.2021, Sputnik Italia

In virtù dell'attuale situazione epidemiologica, il coprifuoco "è una cosa totalmente inutile e allontana i turisti".Ad affermarlo questa mattina, in collegamento con Mattino Cinque, è la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni:La politica romana ha quindi sottolineato che le restrizioni sugli orari d'uscita stanno gravando in maniera significativa sul comparto turistico nazionale, un settore che non dovrebbe essere sacrificato.I cambiamenti al coprifuocoIeri la cabina di regia ha concordato una serie di misure per allentare le restrizioni anti-Covid, a partire dal tanto contestato coprifuoco.Quest'ultimo sarà spostato inizialmente alle ore 23 per poi essere spostato alle 24 dal 7 giugno ed essere cancellato dal 21 giugno.

