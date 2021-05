https://it.sputniknews.com/20210519/bper-banca-popolare-di-sondrio-cdp-e-sace-unite-per-un-progetto-sulla-mobilita-navale-green-11159652.html

Bper, Banca Popolare di Sondrio, Cdp e Sace unite per un progetto sulla mobilità navale green

Bper, Banca Popolare di Sondrio, Cdp e Sace unite per un progetto sulla mobilità navale green

Il progetto avrà come scopo la realizzazione di una grande imbarcazione per la distribuzione del Gnl nel Mediterraneo. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T07:11+0200

2021-05-19T07:11+0200

2021-05-19T07:11+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/ita/11159652.jpg?1621401060

Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio e Cdp, in collaborazione con Sace, hanno deciso di fornire il proprio supporto al Gruppo Fratelli Cosulich, attivo nel settore di spedizione e logistica legati all'industria del trasporto marittimo.I tre istituti bancari hanno dunque finalizzato "contratto di finanziamento da 31,5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori risorse pari a 4,5 milioni di euro da parte della Commissione Europea".In una nota congiunta di Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio e Sace è stato inoltre specificato che tali risorse saranno utilizzate per la "realizzazione di un mezzo navale che consentirà la distribuzione di gas naturale (Gnl) nel Mar Mediterraneo".Esso prevede la "costruzione di una nave gasiera di circa 5.300 tonnellate, alimentata a sua volta a gas naturale, per il trasporto e il servizio di rifornimento di Gnl alle grandi navi, sia da crociera che cargo, in transito nel Mediterraneo".Nel complesso potrà trasportare fino a 8.000 m3 di gas e "vanterà le più avanzate tecnologie disponibili", tra cui un "impianto che permetterà di eliminare completamente i potenziali impatti ambientali".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia