https://it.sputniknews.com/20210519/bologna-invia-una-citazione-di-battiato-alla-moglie-chiama-i-carabinieri-pensando-al-suicidio-11180192.html

Bologna, invia una citazione di Battiato alla moglie: chiama i Carabinieri pensando al suicidio

Bologna, invia una citazione di Battiato alla moglie: chiama i Carabinieri pensando al suicidio

Un tentativo di omaggiare la memoria del grande Maestro è stata interpretata dalla donna come la volontà del maritodi esprimere l'estremo saluto. 19.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-19T17:05+0200

2021-05-19T17:05+0200

2021-05-19T17:05+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/776/11/7761117_0:41:1920:1121_1920x0_80_0_0_e699380d6aaa9c11a0843329eccea497.jpg

E' bastato un messaggio su WhatsApp, con una citazione romantica di Franco Battiato nel giorno della sua morte a far entrare nel panico una donna, che aveva preso quelle parole come una conferma della volontà del marito di togliersi la vita.La signora, evidentemente all'oscuro della notizia della morte del cantautore siciliano, o comunque ignara del riferimento musicale, ha così allertato i Carabinieri.E' così che una pattuglia della Compagnia di Borgo Panigale si è recata immediatamente verso l'abitazione del presunto suicida per sincerarsi delle sue condizioni di salute.Le reazioni del webLa notizia ha tenuto banco sui social, come dimostrano le tante risposte al post riguardante l'accaduto del giornalista modenese Stefano Bellentani.C'è chi si chiede quale potrebbe essere stata la frase fraintesa dalla moglie dell'uomo, che non è stata finora resa nota.La morte di Franco BattiatoNella mattinata di ieri la famiglia di Franco Battiato ha reso noto che il cantautore, classe '45, si è spento nella sua residenza di Milo e che i funerali avverranno in forma privata nei prossimi giorni. Battiato era da tempo malato di Alzheimer, sebbene la malattia non sia mai stata ufficializzata, e si era ritirato dalle scene nel 2017 in seguito ad un incidente domestico.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia