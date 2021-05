https://it.sputniknews.com/20210519/bizarro-il-malware-bancario-dal-brasile-ora-minaccia-i-clienti-anche-in-italia-11179788.html

Bizarro, il malware bancario dal Brasile ora minaccia i clienti anche in Italia

I ricercatori di Kaspersky hanno lanciato l'allarme per un nuovo malware bancario, Bizzarro, originario del Brasile che si sta sviluppando a livello globale. 19.05.2021, Sputnik Italia

Il malware bancario Bizarro è la nuova minaccia arrivata dal web proveniente dal Brasile e che ora si sta diffondendo a livello mondiale. Ne danno notizia i ricercatori di Kaspersky.Secondo quanto verificato, il malware al momento ha colpito 70 banche di diversi Paesi sudamericani ed Europei, tra cui anche l’Italia. Gli esperti affermano che i creatori di Bizzarro stanno trovando vari metodi per impedirne l’analisi e il rilevamento.Come si cade nella trappola di BizzarroCome molti malware, anche Bizarro si scarica cliccando su un link presente nelle email di spam e una volta avviato sul proprio pc, il virus effettua il download di una cartella zip da un sito compromesso per aumentare i danni che può fare all'utente."Oggi siamo testimoni di una tendenza rivoluzionaria nella distribuzione dei trojan bancari. Gli attori locali attaccano attivamente gli utenti non solo nella loro area geografica, ma anche nel resto del mondo. Implementando nuove tecniche, le famiglie di malware brasiliane hanno iniziato a colpire anche in altri continenti e Bizarro, che prende di mira gli utenti europei, ne è l’esempio lampante" ha affermato l'esperto di sicurezza di Kaspersky Fabio Assolini.Secondo Kaspersky, Bizarro contiene oltre 100 comandi principalmente usati per creare falsi messaggi pop-up e alcuni di questi sono strutturati in modo da assomigliare alle notifiche inviate dai sistemi bancari online.Assolini ha aggiunto che è sempre più chiara oggi la necessità di concentrare gli sforzi sia sull’analisi dei criminali che sulla threat intelligence anche a livello locale, poiché le minacce locali possono diventare velocemente problemi globali.Come difendersi da BizarroSecondo i consigli dei ricercatori, la migliore procedura per le aziende bancarie è quella di aggiornare frequentemente i propri team che si occupano di sicurezza, implementare soluzioni anti-frode ed educare i propri clienti sui trucchi utilizzati dagli aggressori.Agli inizi di maggio la Polizia ha lanciato l'allarme per una nuova truffa su Whatsapp che, tramite un link per "ottenere la versione rosa di Whatsapp" derubava gli utenti dei dati sensibili.

