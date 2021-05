https://it.sputniknews.com/20210518/varese-imprenditore-arrestato-per-delle-mascherine-mai-consegnate-11037926.html

Varese, imprenditore arrestato per delle mascherine mai consegnate

Varese, imprenditore arrestato per delle mascherine mai consegnate

L'indagato aveva sfruttato l'emergenza Covid-19 per evadere le consegne di migliaia di mascherine 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T11:57+0200

2021-05-18T11:57+0200

2021-05-18T11:57+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169211_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e0ec1fbc91ff58ab58e9acdb851a48e7.jpg

La Guardia di Finanza ha fatto scattare le manette per un imprenditore del varesotto, accusato di aver truffato due società, Aria Spa e Aler Milano.In particolare, l'uomo non avrebbe mai fornito migliaia di mascherine già pagate dalle due aziende, sfruttando l'emergenza Covid-19.Le indagini hanno ricostruito come l'imprenditore sia riuscito ad aggiudicarsi la fornitura di Dpi senza mai consegnare alcun collo.I finanzieri, nel corso del loro blitz, hanno sequestrato un totale di 460.000 euro in beni mobili e immobili di proprietà dell'indagato.Nel mese di marzo gli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un'ordinanza per arresto domiciliare nei confronti di sei persone per associazione a delinquere in merito alle truffe sulla fornitura di mascherine alla Protezione civile del Lazio, per riciclaggio e autoriciclaggio

https://it.sputniknews.com/20210510/covid-sequestrate-a-venezia-14-milioni-di-mascherine-irregolari-10530700.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia