Vaccinati 28 milioni di italiani, Speranza: "Si apre una nuova fase"

2021-05-18T14:37+0200

In Italia sono state somministrate 28 milioni di dosi di vaccino anti-Covid e un cittadino su tre ha ricevuto almeno una dose. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento all'evento 'Gli italiani e l'agricoltura al tempo del Covid', promosso da Coldiretti.Parlando delle nuove misure per le riaperture il ministro ha definito un "passo decisivo" le decisioni prese nel CdM di lunedì, riguardanti in particolare l'alleggerimento di alcune misure per bar e ristoranti, lo slittamento del coprifuoco e il rilancio di alcuni settori bloccati per la pandemia.La campagna di vaccinazione in ItaliaIn Italia sono state somministrate 27.919.253 dosi di vaccino su 30.131.790 dosi consegnate, pari al 92.7% del totale. In base al report di Aifa sono 8.847.529 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 14.93% della popolazione.

