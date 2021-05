Il 14 maggio nella città siberiana di Novosibirsk si è svolta una gara piuttosto strana. Gli organizzatori della mostra dei servizi funebri “Necropoli Siberia 2021” hanno organizzato una competizione di velocità per lo scavo di fosse nel terreno. Alla gara hanno preso parte i becchini di tutta la Russia che dovevano scavare una fossa lunga 200 cm, larga 80 cm e profonda 160 cm nel minor tempo possibile. La giuria ha valutato l’accuratezza del compito eseguito. I vincitori della gara sono padre e figlio di un’altra città siberiana di Omsk. Ci hanno messo 38 minuti per scavare una fossa delle dimensioni necessarie. Sono stati premiati con una somma di denaro pari a circa 330 euro. Gli organizzatori della gara hanno raccontato che lo scopo della competizione era quello di sollevare il prestigio della professione del becchino.

Una gara strana: in Russia si svolge competizione dello scavamento di tombe

