Trasporto aereo, nuovo appello delle compagnie aeree italiane al governo

Il settore del trasporto aereo italiano fa nuovamente appello al Governo per aiuti concreti alle compagnie aeree diverse da Alitalia. 18.05.2021, Sputnik Italia

Le tre compagnie italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos chiedono nuovamente aiuto al Governo per far ripartire il settore in vista dell'approvazione del Dl Sostegni bis.Le tre società di bandiera italiana, che insieme contano un fatturato complessivo dell’indotto pari a 2 miliardi di euro, circa 2.000 dipendenti diretti e 10.000 con l’indotto, richiedono che sia presente uno spazio per il settore nel Dl Sostegni bis.Richiesto un supporto adeguato alla crisi del settoreLa richiesta è quella di un rifinanziamento dell’articolo 198 a favore delle tre compagnie del trasporto aereo, per un ammontare di almeno 150 milioni di euro, proposta formulata in seguito alle ingenti risorse stanziate nei confronti di Alitalia.Joerg Eberhart, Presidente di Air Dolomiti, Luca Patanè, Presidente di Blue Panorama Airlines e Lupo Rattazzi, Presidente di Neos chiedono al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Governo e ai Ministri competenti un supporto adeguato alla gravità della crisi."(Si richiede, ndr) un intervento del Governo e del Presidente Draghi che sia rapido e tempestivo per il futuro del trasporto aereo italiano. Il sistema Italiano ha bisogno che tutte le aziende del comparto aereo siano sostenute vista la gravità della crisi" hanno affermato i rappresentanti delle compagnie aeree.A inizio maggio il premier Mario Draghi ha ricevuto due bozze di piano industriale per il futuro della compagnia aerea Alitalia, la cui ripresa dovrebbe avvenire entro l'estate con il decollo della Newco.

