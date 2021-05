https://it.sputniknews.com/20210518/toscana-somministrate-per-errore-4-dosi-pfizer-a-una-donna-e-la-seconda-volta-in-pochi-giorni-11156175.html

Toscana, somministrate per errore 4 dosi Pfizer a una donna: è la seconda volta in pochi giorni

Era già capitato all'inizio del mese ad una ventitreenne di Massa che ha successivamente mostrato gravi effetti avversi al sovradosaggio del vaccino contro il... 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T13:58+0200

2021-05-18T13:58+0200

2021-05-18T13:58+0200

vaccino

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/10415107_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6ff9f2f80c46eff7a18e2692e221fb3a.jpg

Nuovo errore di sovradosaggio in Toscana, dove sono state iniettate 4 dosi di vaccino Pfizer ad una donna di 60 anni. L'incidente si è verificato nell'hub vaccinale di Livorno Modigliani Forum. La sessantenne sarebbe in buone condizioni di salute. Dopo la somministrazione è stata subito presa in carico dalla struttura e dal referente medico e infermieristico, ed è stata tenuta in osservazione per un'ora senza avere particolari malori. La circostanza, tuttavia, avrebbe provocato uno stati di ansia nella paziente, tale da spingere i medici a disporre il ricovero in pronto soccorso per tenere la donna sotto osservazione. Un caso analogo di sovradosaggio si era verificato il 9 maggio a Massa, sempre in Toscana. La fiala non diluita era stata somministrata per sbaglio ad una giovane di 23 anni che ha poi sviluppato alcune reazioni avverse.

italia

2021

vaccino, italia