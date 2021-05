https://it.sputniknews.com/20210518/tecnica-della-scuola-banchi-a-rotelle-non-hanno-inciso-sulla-sicurezza--11155677.html

Tecnica della Scuola: banchi a rotelle non hanno inciso sulla sicurezza

Al sondaggio del quotidiano dedicato al mondo della scuola hanno preso parte insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia. 18.05.2021, Sputnik Italia

Sarebbero dovuti diventare il simbolo della ripartenza scolastica dopo la prima ondata di coronavirus, e invece i banchi a rotelle sono diventati in meno di un anno simbolo di fallimento e di inefficienza.E' quanto risulta da uno studio condotto da Tecnica della Scuola, che ha evidenziato come dallo scorso settembre i nuovi banchi, ideati per garantire ulteriore protezione dal contagio agli studenti, abbiano inciso poco o nulla e, in molti casi, non siano stati addirittura utilizzati.In 7 casi su 10, infatti, i banchi innovativi non hanno visto applicazione diretta, mentre in solo 1 caso su 10 sono stati adoperati nei laboratori scolastici, e solo in 2 casi su 10 sono state destinate alla didattica ordinaria.Poca o nulla l'incidenza anche per quanto riguarda i cambiamenti al sistema didattico, che nel 74% dei casi è rimasto quello della lezione frontale.A rispondere al sondaggio sono stati complessivamente 1.081 lettori: in gran parte si è trattato di insegnanti (78%), quindi, in seconda battuta, di dirigenti scolastici (10%). Dal Nord Italia il 41,8% di risposte, il 39,4% dal Sud.

