Stellantis e Foxconn firmano l’accordo: nasce Mobile Drive per l’auto del futuro

Il software sarà al centro della collaborazione annunciata oggi dal gruppo automobilistico con l’azienda tech di Taiwan, per lo sviluppo di cockpit digitali e... 18.05.2021, Sputnik Italia

Stellantis e Foxconn hanno annunciano oggi l’avvio di Mobile Drive, una joint venture 50/50 per lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie per auto connesse e infotainment. Come sottolineato in un comunicato, Mobile Drive unirà l’esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli e le sue competenze ingegneristiche con la capacità di Foxconn di sviluppare a livello globale software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale.Perché “i veicoli del futuro saranno sempre più guidati e caratterizzati dal software”, ha detto il presidente di Foxconn, Young Liu. E Mobile Drive intende rispondere alla domanda dei clienti di “soluzioni sempre più creative e basate sul software, soluzioni che permettano di connettere i conducenti e i passeggeri al veicolo, dentro e fuori”. Tutto quanto sviluppato da Mobile Drive sarà in comproprietà tra Stellantis e Foxconn. La joint venture, con sede in Olanda, fornirà soluzioni software e relativi hardware a Stellantis e ad altre case automobilistiche interessate.Mobile Drive si focalizzerà su infotainment, telematica e sviluppo di piattaforme cloud service attraverso innovazioni di software che dovrebbero includere applicazioni basate su intelligenza artificiale, comunicazione 5G, servizi over-the-air avanzati, opportunità di e-commerce e integrazioni smart cockpit.

