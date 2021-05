https://it.sputniknews.com/20210518/sondaggi-fdi-sorpassa-il-pd-punta-la-lega-sempre-piu-vicino-il-20-11160341.html

Sondaggi, FdI sorpassa il PD punta la Lega: sempre più vicino il 20%

Sondaggi, FdI sorpassa il PD punta la Lega: sempre più vicino il 20%

Fratelli d'Italia fa il botto nei sondaggi Swg per La7, supera il Partito Democratico e si avvicina minacciosamente alla Lega, in netto calo di consensi. 18.05.2021, Sputnik Italia

L'ultimo sondaggio in data 17 maggio di Swg per il Tg di La7, mostra una strepitosa rimonta di Fratelli d'Italia che in un colpo solo supera il PD e tallona minacciosamente il primato indiscusso della Lega. Non a caso, questa domenica a Mezz'ora in più, Giorgia Meloni aveva dichiarato di essere pronta a guidare la nazione. Le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani, mostrano la Lega in evidente difficoltà, con un calo di consensi di 0,3 punti che la fa scivolare al 21%. Della crisi di consensi del Carroccio ne approfitta FdI, per iniziare la corsa verso il primo posto. Con un salto in avanti di 0,4 punti supera il PD e si porta al 19,5%, a un punto e mezzo di distanza dal partito di Salvini. Il partito di Enrico Letta perde 0,3 punti e scende al 19,3%. In calo anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 17 al 16,8 per cento. Momento positivo per Forza Italia, che recupera 0,3 punti e raggiunge il 7%, mentre Azione di Carlo Calenda perde 0,2 punti e scivola al 3,5%. Sinistra italiana passa dal 3 al 2,9 per cento, finendo al di sotto della soglia di sbarramento, assieme a Verdi, +Europa, Italia viva e Mpd - Articolo 1, in orbita attorno al 2%.

