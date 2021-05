https://it.sputniknews.com/20210518/scontro-tra-due-carri-armati-durante-esercitazioni-militari-in-finlandia-11158539.html

Scontro tra due carri armati durante esercitazioni militari in Finlandia

Due carri armati si sono scontrati durante un'esercitazione di addestramento delle forze di terra a Pohjankangas vicino a Niinisalo, nel sud-ovest della...

Una collisione tra veicoli corazzati di peso compreso tra 12 e 14 tonnellate ha lasciato diversi membri dei due equipaggi con ferite lievi. L’incidente è stato attribuito alla scarsa visibilità dovuta al terreno molto asciutto che avrebbe rilasciato una massiccia quantità di polvere e sabbia al passaggio dei mezzi.L'incidente è avvenuto quando un veicolo da combattimento della fanteria BMP-2M si è scontrato con un veicolo di osservazione dell'artiglieria BMP-1TJJ mentre i due carri armati da 12-14 tonnellate si muovevano parallelamente nella stessa direzione.Gli equipaggi di entrambi i veicoli hanno riportato ferite lievi ma uno dei soldati è stato ricoverato in ospedale per ulteriori esami sulla base delle raccomandazioni del personale medico.Entrambi i carri armati hanno subito lievi danni nel corso della collisione, ma sono ancora operativi."Le collisioni tra carri armati sono davvero rare", ha detto all'emittente nazionale Yle il tenente colonnello della brigata corazzata Riku Rantakari. "Al momento dell'incidente, c'erano un totale di circa 15 persone nei veicoli. Uno di loro è stato portato in ospedale per escludere la possibilità di fratture", ha aggiunto.La causa dell'incidente"L'area di allenamento era molto secca ed è possibile che la visibilità si sia rapidamente ridotta a zero a causa della polvere di sabbia nell'aria", ha suggerito Rantakari.Secondo il colonnello, al termine dell'esercitazione si sarebbe tenuto un approfondito briefing tra il personale coinvolto nell'incidente."Questa è anche una questione di sicurezza professionale e di servizio, quindi esamineremo cosa è successo con attenzione per capire come agire in modo che non accada di nuovo", ha detto.Sciagura evitataPer quanto scontri di questo tipo in addestramento siano piuttosto rari, nella sola Finlandia appena il mese scorso se ne era rischiato un altro ancora più clamoroso: due jet Hawk dell'aeronautica finlandese si sono sfiorati in volo. Entrambi gli aerei sono atterrati con successo alla base di addestramento di Tikkakoski, nella Finlandia centrale, con solo graffi sulla vernice.Anche in quell’occasione i due mezzi avrebbero dovuto procedere con moto parallelo nella stessa direzione e non è stato ancora chiarito cosa sia andato storto e perché si sia sfiorata una tragedia.Un incidente simile, ma con esito fatale, si era verificato nell'agosto 2013, quando due jet Hawk si schiantarono vicino alla città di Kauhava, nella Finlandia occidentale, provocando la morte di uno dei piloti.

