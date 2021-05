https://it.sputniknews.com/20210518/savona-stupro-di-gruppo-su-due-minorenni-video-sui-social--11158994.html

Savona, stupro di gruppo su due minorenni: video sui social

Tutti giovanissimi i sei ragazzi indagati dalla procura di Savona per violenza di gruppo e adescamento. Tra di loro anche un minorenne. 18.05.2021, Sputnik Italia

Sei ragazzi del savonese sono indagati e per violenza sessuale di gruppo, adescamento, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e revenge porn. Tra gli indagati compare un minorenne, così come sono minorenni le due ragazze vittime di stupro. A condurre le indagini è la procura di Savona e il tribunale dei minori.La notizia, anticipata dalla stampa locale, è stata confermata in data odierna dal Erik Bodda, legale di uno dei giovani. I fatti risalgono presunti episodi di violenza sessuale avvenuti nel mese di marzo. I rapporti sessuali non consenzienti si sarebbero consumati all'interno di un garage e, in almeno un caso, sarebbero stati filmati per divenire, in seguito, virali sui social. La denuncia è stata presentata dai familiari delle due vittime. Il legale ha riferito, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, che i carabinieri a cui è stata affidata l'indagine hanno provveduto al sequestro dei cellulari utilizzati nelle riprese dei video. Attualmente non sono state disposte misure cautelari, mentre è stata fissata per venerdì mattina l'udienza per accertamenti non ripetibili sui dispositivi informatici ed elettronici.

