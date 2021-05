https://it.sputniknews.com/20210518/salute-tampone-nasale-per-la-diagnosi-del-parkinson-11038667.html

Salute, tampone nasale per la diagnosi del Parkinson

Uno studio condotto tra Italia e Austria permetterà la diagnosi precoce, con uno screening simile a quello del Covid-19, ed intervenire con i farmaci. 18.05.2021, Sputnik Italia

Sarà possibile individuare le persone a rischio Parkinson con un semplice tampone nasale. Lo screening già usato per il Covid-19 permette di rilevare nel naso la proteina collegata alla malattia degenerativa, l'alfa-sinucleina, prima che la malattia provochi dei danni al cervello. E' quanto emerge da uno studio pubblicato dalla rivista Brain, coordinato da Gianluigi Zanusso dell'università di Verona.Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa causata dalla morte progressiva dei neuroni che provoca movimenti incontrollati. Le cellule cerebrali vengono "avvelenate" dagli accumuli di alfa-sinucleina, pertanto sono allo studio alcuni farmaci e terapie per bloccare la formazione degli ammassi. La diagnosi precoce permette di intervenire in maniera preventiva, per fermare sul nascere la malattia. Da qui l'idea di utilizzare lo stesso test impiegato per il coronavirus, per cercare nel naso le tracce della proteina responsabile della patologia. In questo studio gli esperti hanno eseguito un tampone nasale su 63 soggetti sani ma con un disturbo del sonno associato alla comparsa del Parkinson. Lo stesso tampone è stato eseguito su 41 pazienti con Parkinson e 59 soggetti sani di controllo. Lo screening ha avuto un risultato positivo per il 46% dei malati di Parkinson, il 44% dei soggetti a rischio e il 10% del gruppo di controllo. Alcuni tra i soggetti positivi presentano problemi all'olfatto, altro sintomo precoce del Parkinson. Il prossimo passo dello studio sarà quello di seguire il campione per verificare la correlazione tra la positività al tampone e la malattia per poi convalidare lo screening su un più ampio gruppo di individui.

