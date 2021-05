https://it.sputniknews.com/20210518/protesta-degli-invisibili-a-roma-soumahoro-a-draghi-volete-ricostruire-litalia-con-gli-schiavi-11164301.html

Protesta degli "invisibili" a Roma, Soumahoro a Draghi: Volete ricostruire l'Italia con gli schiavi?

Protesta degli “invisibili” a Roma, Soumahoro a Draghi: Volete ricostruire l’Italia con gli schiavi?

18.05.2021 - Braccianti in piazza oggi a Montecitorio per chiedere legalità, diritti e salute per tutti. Il leader della Lega dei braccianti, Aboubakar Soumahoro, ha...

Decine di pullman sono partiti dalle campagne foggiane alla volta di Roma per chiedere alla politica di “scegliere se stare dalla parte dei braccianti o da quelle dei caporali e degli sfruttatori”."Oggi niente frutta e verdura", ha scandito l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro, che da anni denuncia lo sfruttamento dei lavoratori nelle campagne e che nel 2020 ha fondato "La Lega dei braccianti" per dare voce a quanti lavorano in condizioni degradanti e spesso irregolari nei campi.A Montecitorio Soumahoro ha fatto una simbolica telefonata al presidente del Consiglio: I manifestanti hanno sfilato dietro a uno striscione con su scritto: "18 maggio 2021 sciopero degli invisibili. Perché fioriscano i diritti e non l’indifferenza”.

