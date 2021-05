https://it.sputniknews.com/20210518/naomi-campbell-diventa-mamma-a-51-anni-lannuncio-su-instagram-11164438.html

Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni, l'annuncio su Instagram

Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni, l'annuncio su Instagram

L'ex topmodel ha annunciato tramite i social di essere diventata mamma all'età di 51 anni. 18.05.2021

Naomi Campbell, ex top model britannica di fama mondiale, ha annunciato su Instagram di essere diventata mamma all'età di 51 anni."Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre. Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande" scrive la Venere Nera sul suo profilo.Il post in poche ore ha ottenuto migliaia di commenti e like da amici e follower. La modella non ha fornito dettagli sulla data di nascita della piccola né sul nome scelto o sulle modalità del concepimento.La vita di Naomi CampbellNaomi Campbell è nata a Streatham, a sud di Londra, dalla ballerina di origini giamaicane Valerie Morris, ai tempi 18enne. Abbandonata dal padre a 4 mesi, Naomi ha preso il cognome del secondo marito della madre e ha trascorso i primi anni di vita a Roma.Nel 1986 compare sulla copertina di Elle e nel 1988 è la prima donna nera ad apparire sulla copertina di Vogue. Nella sua vita ha fatto da testimonial per numerose campagne pubblicitarie e ha sfilato per tutte le più grandi case di moda al mondo.Nel 2009 diventa il nuovo volto di Dsquared insieme alla top model Linda Evangelista e nello stesso anno è testimonial, insieme a Claudia Schiffer ed Eva Herzigová, della prima collezione di profumi di Dolce & Gabbana.

