Morte Battiato, il cordoglio di Mattarella: "Ha affascinato un vasto pubblico"

La famiglia di Battiato ha reso noto che il classe si è spento questa mattina alle 5.30 nella sua residenza di Milo e che i funerali avverranno in forma... 18.05.2021, Sputnik Italia

Il Quirinale ha pubblicato con una nota ufficiale un messaggio di cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la scomparsa del celebre cantautore catanese. Il cantautore catanese ha ottenuto nel corso della sua carriera un importante successo di pubblico e critica, grazie alle sue canzoni dai testi spesso visionari, nei quali si riflettono i suoi interessi per la teorica filosofica, la mistica sufi, la meditazione orientale e anche l'esoterismo.Malato da tempo di Alzheimer, si era ritirato a vita privata in seguito ad un incidente avvenuto nel 2017. Lo ricorda il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci con una nota pubblicata su Facebook. "Franco Battiato è stato poeta e cantore della Sicilia, Maestro geniale e poliedrico, uomo fuori dagli schemi. Indissolubilmente legato alla sua Ionia e all’Etna, continuerà per sempre a rappresentare la nostra Isola, con musica e poesia che hanno segnato la vita di tutti noi", ha scritto Musumeci, citando il verso di una sua canzone.Fra i siciliani lo ricorda il senatore di Italia viva Davide Faraone, che su un post di Facebook lo ha definito "il più grande di tutti". Infine il cordoglio di un altro celebre siciliano, Pippo Baudo, che in una dichiarazione rilasciata ad AdnKronos ha sottolineato l'originalità e unicità del cantautore scomparso.

