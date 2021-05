https://it.sputniknews.com/20210518/migranti-leoluca-orlando-offre-il-porto-di-palermo-per-lo-sbarco-della-sea-eye-11158313.html

Migranti, Leoluca Orlando offre il porto di Palermo per lo sbarco della Sea Eye

La nave della ong tedesca è in mare da metà mese in missione umanitaria nella SAR libica. A bordo circa 400 migranti salvati dalle acque e adesso l'equipaggio... 18.05.2021, Sputnik Italia

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha offerto un porto sicuro alla nave della ong tedesca Sea Eye, per accogliere i circa 400 migranti riscattati dalle acque durante la missione nella SAR libica iniziata a metà mese. Orlando ha esortato le autorità nazionali e si è rivolto alla Ue per chiedere l'attivazione del Rescue European Civil Service (RECS), il servizio civile europeo pensato per sostenere li ong nella loro attività di salvataggio nel Mediterraneo. Intanto la portavoce della Sea Eye 4, Sophie Weindenhiller, ha chiesto aiuto in un video pubblicato su Twitter, spiegando che dopo i salvataggi effettuati negli ultimi giorni a bordo della nave ci sono 400 persone, tra cui donne incinta, neonati e bambini che hanno bisogno di cure. Le persone a bordo, spiega, sono esauste e chiede con urgenza un porto sicuro per i migranti riscattati dalle acque. L'equipaggio accusa gli Stati europei di "eludere le proprie responsabilità" e rendere "la ricerca di un porto una vergognosa tragedia". La nave della ong è partita il 14 maggio in missione nella zona SAR libica e nel fine settimana ha effettuato diversi interventi di salvataggio mettendo in salvo oltre 400 persone, per la maggior parte provenienti dalla Siria.

