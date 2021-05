Migranti all'assalto di Ceuta, la Spagna espelle 1.500 arrivati su 6.000

https://it.sputniknews.com/20210518/migranti-allassalto-di-ceuta-la-spagna-espelle-1500-arrivati-su-6000-11157246.html

Da lunedì mattina gruppi di migranti hanno iniziato ad attraversare il confine tra Marocco e Spagna a Tarajal e Benzù, nei pressi di Ceuta, dove nel mare sono installate le barriere di confine. I migranti hanno attraversato la frontiera, raggirandola a nuoto, su gommoni o altri mezzi improvvisati.Si tratta di un afflusso di migranti clandestini senza precedenti in Spagna: mai così tanti in un giorno. La Guardia Civil non è riuscita ad arginare la pressione e fermare l'attraversamento del confine. Il ministero degli Interni ha mandato sul luogo ulteriori unità ed è stato schierato anche l'esercito.Stando alle immagini trasmesse dal canale televisivo 24 Horas, al momento davanti alla recinzione sono schierati i militari, dall'altra parte del confine ci sono centinaia di giovani che lanciano pietre contro di loro. I gruppi di giovani hanno continuato ad attraversare il confine di notte. Nelle riprese diffuse sui social raffigurano migliaia di migranti per strada a Ceuta.Un uomo è affogato nel tentativo di raggiungere il territorio spagnolo a nuoto. Diverse altre persone, tra cui una ragazza di dieci anni, sono state salvate.Secondo i dati ufficiali, al momento in Spagna sono arrivati 6.000 migranti clandestini.A causa della situazione d'emergenza nell'enclave il primo ministro del Paese iberico Pedro Sanchez ha annullato la sua visita a Parigi.Martedì mattina, diversi gruppi di migranti clandestini sono entrati nel territorio della Spagna nell'area di un'altra enclave spagnola in Nord Africa, a Melilla. Circa 300 persone hanno cercato di scavalcare le alte barriere al confine, circa 90 ci sono riuscite, ha riportato l'agenzia Efe.

