Israele: dalla Striscia di Gaza lanciati 3.700 razzi

Circa 3.700 missili sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro il territorio di Israele dall'inizio della recente escalation, con circa 540 missili... 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T22:22+0200

2021-05-18T22:22+0200

2021-05-18T23:09+0200

"Alle ore 19.00, dall'inizio dell'operazione "Guardiano delle mura" dalla Striscia di Gaza contro il territorio di Israele sono stati lanciati circa 3.700 missili, di cui circa 540 missili sono caduti nella Striscia di Gaza dopo lanci falliti", afferma l'esercito.L'ufficio stampa ha osservato che l'efficacia del sistema di difesa antiaerea Iron Dome ammonta al 90%.Le tensioni La situazione al confine israelo-palestinese di Gaza si è aggravata la sera del 10 maggio, in seguito alle tensioni avvenute nel periodo del Ramadan a Gerusalemme Est.Secondo le ultime informazioni, 10 civili israeliani hanno perso la vita in seguito agli attacchi missilistici di Hamas, mentre altre 50 sono rimaste gravemente ferite.Anche le forze israeliane effettuano attacchi aerei. Le autorità palestinesi in precedenza avevano affermato che sono morti in seguito ad attacchi delle forze israeliane oltre 200 palestinesi, tra cui 60 bambini. Sono morti a seguito di bombardamenti di Gaza da parte dell'esercito israeliano, nonché delle azioni delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania.

