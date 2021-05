https://it.sputniknews.com/20210518/iran-zarif-a-di-maio-sul-nucleare-si-trovera-un-accordo-11037659.html

Iran, Zarif a Di Maio: “Sul nucleare si troverà un accordo”

Il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif, è stato ricevuto ieri alla Farnesina dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Secondo quanto appreso dall’Agi, Zarif si è detto "ottimista" sulla conclusione dei negoziati sul nucleare iraniano in corso a Vienna, con l’annessa questione della revoca delle sanzioni americane oggi in vigore contro Teheran. Nel suo colloquio con Di Maio, Zarif avrebbe quindi rimarcato le "potenzialità dei rapporti bilaterali", racchiusa tutta nei 30 miliardi di euro in contratti annunciati dopo la sigla dell'accordo sul nucleare nel 2015 (Jcpoa), e nell'Accordo quadro di finanziamento (Master Credit Agreement), con cui si apriva una linea di credito fino a 5 miliardi di euro per progetti e partnership in Iran in settori come infrastrutture, oil & gas e industria chimica, petrolchimica e metallurgica. Tutte iniziative rimaste sulla carta a causa della decisione dell’amministrazione di Donald Trump di uscire dall’accordo e di imporre nuove sanzioni all’Iran. Stando alla nota diffusa ieri dalla Farnesina, Di Maio ha espresso l’auspicio di "un compromesso in tempi rapidi sulle questioni ancora pendenti” a Vienna, sottolineando come l’intesa nucleare sia "un tassello fondamentale per l’auspicato rafforzamento della cooperazione economica bilaterale". Zarif in VaticanoDopo l'incontro alla Farnesina, Zarif è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco con cui ha discusso della situazione in Palestina, delle sanzioni americane e del dialogo interreligioso.

