https://it.sputniknews.com/20210518/gran-bretagna-walsall-si-trasforma-nella-cittadina-di-super-mario-11160061.html

Gran Bretagna, Walsall si trasforma nella cittadina di Super Mario

Gran Bretagna, Walsall si trasforma nella cittadina di Super Mario

I residenti della cittadina britannica si sono visti catapultati in un'ambientazione degna di un livello del gioco dedicato al famoso idraulico della Nintendo. 18.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-18T20:52+0200

2021-05-18T20:52+0200

2021-05-18T20:52+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/11160470_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_ee227df47969237dbf926caba1408705.jpg

Nella cittadina inglese di Walsall hanno fatto la propria comparsa delle nuove fiorere dalle fattezze alquanto particolari, e capaci di ricordare da vicino un livello del celebre videogame Super Mario Bros.Ed è proprio questa l'accusa lanciata dai residenti locali, che al contrario hanno dato il via a delle proteste contro l'amministrazione locale.Come riportato dal Birmingham Mail, i cittadini hanno accusato l'amministrazione di aver riempito il centro cittadino di "orrendi obbrobri" simili ai "tubi da idraulico in cui Mario salta dentro" nel gioco della Nintendo.Una scelta ritenuta inopportuna dalla cittadinanza, specie in un momento in cui il tesuto economico della città si trova in grande crisi per via degli strascichi della pandemia di coronavirus.Diversi i commenti ironici suscitati in rete dalla vista dei nuovi elementi di decoro urbano.La risposta del ComuneIl Consiglio comunale della città di Walsall si è difeso sottolineando che la riqualificazione degli ambienti urbani sia stata finanziata con delle risorse destinate a tale scopo direttamente dal governo di Londra.Nel comunicato, gli amministratori locali hanno spiegato infatti che la cittadina aveva preso parte ad un programma per la realizzazione di interventi rapidi nel comune.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo