Fipe-Confcommercio: nel 2020 persi 514mila posti di lavoro tra alloggio e ristorazione

Fipe-Confcommercio: nel 2020 persi 514mila posti di lavoro tra alloggio e ristorazione

18.05.2021

A seguito della pandemia crolla l'occupazione nel settore dei Pubblici esercizi come alloggio e ristorazione. Il dato, contenuto nel "Rapporto Ristorazione 2020" di Fipe-Confcommercio e presentato oggi a Roma, mostra come in un anno siano stati persi oltre 514mila posti di lavoro.Il settore, che tra il 2013 al 2019 aveva creato 245mila posti lavoro, ne ha persi il doppio in un anno. Il rapporto presentato oggi è stato definito un "bollettino di guerra".Crolla l'occupazione nel settore dei Pubblici eserciziSecondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro (misurati in unità di lavoro) e di questi 1,9 milioni riguardano i servizi e 514mila solo in ristorazione e alloggio.Questo anno ha visto anche un bassissimo numero di nuove imprese avviate con un totale di 9.190 rispetto alle 18 mila aperte nel 2010. Nello stesso anno, secondo i dati di Infocamere, sono state chiuse 22.250 attività.Nei giorni scorsi il Rapporto 2021 dell'Osservatorio Ristorazione ha pubblicato i dati relativi alle attività di ristorazione. Le città dove più locali hanno chiuso, sono Roma, Milano e Torino.

