Filiera Italia su riaperture: "Bene le aperture anche al chiuso, ora pensare a chi è stato colpito"

Filiera Italia ha commentato le decisioni prese ieri alla cabina di regia del Governo sull'allentamento delle misure di restrizione Covid. 18.05.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia: voglia di normalità (20 maggio - 11 giugno)

palazzo chigi

mario draghi

Filiera Italia ha espresso tramite un comunicato stampa soddisfazione per le decisioni prese da Palazzo Chigi nella giornata di ieri, in particolare riguardo l’estensione anche a cena dell'apertura al chiuso dei ristoranti."L’accoglimento della nostra istanza contenuta nel nuovo DL, dopo che la cabina di regia pareva invece critica su tale aspetto, rappresenta una vera prima speranza di ripresa per un settore stremato" ha affermato Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. Necessari sostegni più concreti per chi ancora non può aprireNonostante le misure decise dal Governo sulle riaperture, Filiera Italia tiene a sottolineare la necessità di sostenere coloro che ancora non potranno riaprire le loro attività con sostegni più concreti di quelli fatti finora.Nella giornata di ieri la cabina di regia del Governo riunitasi oggi a Palazzo Chigi ha concordato una serie di misure per allentare le restrizioni anti-Covid. Tra queste:

coronavirus in italia: voglia di normalità (20 maggio - 11 giugno), palazzo chigi, mario draghi